Происшествия
Вандалы осквернили советский памятник в Вене. Посольство России выразило протест
Посольство России в Австрии возмутил инцидент в Вене. Неизвестные накануне облили черной краской монумент советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц.
"Заявляем решительный протест! Это вопиющий акт вандализма, нацеленный на борьбу с памятью о жертвах, понесённых советским народом в войне с нацизмом", – написала 5 июля дипмиссия на своей странице в "Фейсбуке".
По словам дипломатов, они уже связались с австрийскими властями и держат этот вопрос на контроле. Это уже третий случай осквернения монумента за полгода, отмечают в российском посольстве.
Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.