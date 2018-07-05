Вандалы осквернили советский памятник в Вене. Посольство России выразило протест

Посольство России в Австрии возмутил инцидент в Вене. Неизвестные накануне облили черной краской монумент советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц.

"Заявляем решительный протест! Это вопиющий акт вандализма, нацеленный на борьбу с памятью о жертвах, понесённых советским народом в войне с нацизмом", – написала 5 июля дипмиссия на своей странице в "Фейсбуке".

По словам дипломатов, они уже связались с австрийскими властями и держат этот вопрос на контроле. Это уже третий случай осквернения монумента за полгода, отмечают в российском посольстве.