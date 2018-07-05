Бывший директор «100 ТВ» Максим Погорелов возглавил аппарат президента «Зенита»

Бывший глава аппарата президента Российского футбольного союза и директор телеканала «100 ТВ» Максим Погорелов перешел на работу в «Зенит». Как подтвердили «Фонтанке» в футбольном клубе, Погорелов назначен на должность руководителя аппарата президента Сергея Фурсенко.

Известно, что Погорелов уже приступил к исполнению обязанностей и провел первое совещание. Он также будет курировать работу Академии «Зенита».

Максим Погорелов руководил аппаратом президента РФС во время правления там Сергея Фурсенко. Также он был заместителем генерального директора «Национальной Медиа Группы», заместителем генерального директора «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», директором юридической практики компании PricewaterhouseCoopers в Санкт-Петербурге, руководителем телеканала «100 ТВ».

В последнее время он возглавлял международное агентство спортивного маркетинга «iSport». В числе его самых известных клиентов – футболисты «Спартака» Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров, олимпийский чемпион по сноуборду Вик Вайлд, бронзовый призер чемпионата мира по хоккею Никита Зайцев.