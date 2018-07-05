Таможня выносит бренды из бутика на Чайковского

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления пришли в бутик Beauty Residence на улицу Чайковского. Они изымают элитные часы, сервизы, дамские украшения. «Фонтанка» узнала, что на проверку их толкнула оперативная информация – роскошь появилась нелегально, да и частично не роскошь это вовсе. Заодно мы расскажем, как и почему таможенники могут спросить с нас не только на границе.

По информации читателей нашего издания, 5 июля, около часа дня, примерно 6-7 сотрудников в штатском зашли в залы монобрендового бутика Beauty Residence, что расположен в доме 25 по улице Чайковского. По словам нашего собеседника, они предъявили какие-то постановления продавцам, после чего начали мероприятия, похожие на обыск.

«Фонтанка» выяснила, что гости являются сотрудниками Службы таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), которые зашли на Чайковского, 25, с внеплановой проверкой. Как нам пояснили в СЗТУ, «можете написать, что это своего рода такая же реализация оперативной информации, о которой вы часто сообщаете, когда работают оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД». На вопрос «Фонтанки» «в чем конкретно ваши коллеги заподозрили данных бизнесменов» наш собеседник ответил: «В том, что товар частично ввезен нелегально, то есть это контрабанда, а частично это просто контрафакт».

- Так что поздравляю состоятельных покупателей, – добавил он.

Как стало известно «Фонтанке», в данное время в бутике изымают брендовые часы, сервизы, лакшери-аксессуары, дамские украшения.

Поясним: таможенный контроль законодательно разделяется на два основных этапа. Первый этап – это таможенный контроль до выпуска товара, он осуществляется в зонах таможенного контроля при его декларировании после прибытия в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Второй этап – это таможенный контроль после выпуска товара (ТКПВТ). Он проводится в отношении иностранного товара, который уже находится на территории ЕАЭС.

ТКПВТ может проводиться для проверки правильности расчёта уплаченных пошлин на товары, соответствия товаров установленным стандартам и требованиям, а также в целях выявления на территории России товаров, перемещенных через границу без декларирования, то есть контрабанды. В рамках таможенного контроля после выпуска товара таможенные органы могут осуществлять контроль за оборотом товаров — осматривать склады, магазины, рынки, транспортные средства и тому подобное, а также проводить любые мероприятия таможенного контроля, предусмотренные таможенным кодексом ЕАЭС. Далее – налагать арест и проводить изъятие товаров, возбуждать административные дела в части своей компетенции.

Организацию ТКПВТ в Северо-Западном федеральном округе осуществляет подразделение Северо-Западного таможенного управления – служба таможенного контроля после выпуска товаров. Сотрудники именно этой службы и проводят 5 июля в Петербурге проверочные мероприятия.

По информации «Фонтанки», после изъятия товара из бутика Beauty Residence на Чайковского сотрудники таможни начнут выяснять, как этот товар попал в Россию.