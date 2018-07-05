«Что там, не пойму»: фуры раздавили микроавтобус у поста смоленской ГИБДД, есть жертвы

Страшное ДТП произошло минувшей ночью в Смоленской области в черте города Сафоново.

По предварительным данным областного ГУ МЧС, 5 июля около 2:20 на 297-м километре федеральной автодороги М-1 Москва — Минск, в районе поста ГИБДД, столкнулись грузопассажирский микроавтобус и три большегруза. Как сообщает СУ СК по области, на месте скончались два человека: водитель и пассажир микроавтобуса.

Издание smolensk-i.ru со ссылкой на очевидцев пишет, что у поста автоинспекции перед светофором резко затормозил один грузовик, и сзади в него врезались один за другим микроавтобус и две фуры. Микроавтобус оказался буквально раздавлен тяжеловесами.

Погибшие – белорусы 25 и 26 лет, рассказывают в группе «Наше Сафоново» «ВКонтакте».

На видео с места аварии слышны реплики очевидцев: «Это что, легковушка, что ли, под низом? Или это колесо?! Что там, не пойму» – «Да, там легковушка».

Видео: YouTube/О чём говорит Смоленск

Следователи начали доследственную процессуальную проверку, в ходе которой будут всесторонне исследованы обстоятельства ДТП, а также установлено, отвечают ли услуги перевозчика требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.