Европейский парламент решил не ужесточать правила хранения информации в Интернете

Европейские депутаты не стали принимать проект об авторском праве в Интернете. Новые меры, вводящие более жесткие требования к хранению информации в Сети, после долгих дебатов были отклонены большинство европарламентариев 5 июля.

Против проголосовали 318 человек, за выступили 278 депутатов, а еще у 31-го не было мнения по этому поводу.

Good news, the directive proposal on Internet copyright has been rejected! Thank you everyone! pic.twitter.com/AgjrO9hcow — Francisco Gómez (@espectalll) 5 июля 2018 г.

Напомним, что законопроект вызвал недовольство интернет-компаний, в частности, Википедия начала блокировать доступ к своему ресурсу в знак протеста против планов Европарламента. Наибольшее возмущение вызвала статья 13, которая предусматривает необходимость для онлайн-компаний самостоятельно фильтровать контент, который пользователи создают или загружают.