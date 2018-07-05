В Кронштадт заходят корабли для участия в параде на День ВМФ

Первые пять участников Главного военно-морского парада прибыли в Кронштадт днём 5 июля. Об этом в твиттере сообщил пресс-секретарь Кронштадтского района Андрей Краснобаев.

В гавани ошвартовались тральщик «Александр Обухов», три ракетных катера и малый ракетный корабль «Серпухов».

В День Военно-морского флота петербуржцы и гости города увидят 18 новых кораблей и катеров, среди них малый ракетный корабль типа «Каракурт» и разведывательный корабль «Иван Хурс».

В #кронштадт прибыли первые участники Главного Военно-морского парада. Всего 5 единичек. Последним отшвартовался малый ракетный корабль «Серпухов», начинавший свою службу в 2015 на ЧФ. (теперь балтийский) pic.twitter.com/eRUKZd3Gtv — Andrey Krasnobaev (@AKrasnobaev) 5 июля 2018 г.

Всего в смотре примут участие 41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов всех четырёх флотов и Каспийской флотилии. В целом кораблей в этом году ВМФ покажет на треть меньше прошлогоднего.

По данным «Фонтанки», главкоматом ВМФ запланирован проход по Неве ветеранов сирийской операции – беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», а также новейших безэкипажных катеров.

Главный военно-морской парад уже традиционно пройдет на двух площадках: на Неве, перед Сенатской площадью, и в Кронштадте, где с апреля ведутся противоаварийные работы на Южной оградительной стенке.