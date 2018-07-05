СКА в новом сезоне сыграет в Швейцарии и в Австрии

Стал известен полный календарь хоккейного клуба СКА на сезон 2018/19. Армейцы с Невы стартуют 1 сентября с выездного матча за Кубок Открытия против действующего чемпиона – казанского «Ак Барса».

Всего петербуржцы сыграют в регулярном сезоне 62 матча, последний из которых запланирован на 22 февраля. Это будет выездная игра против челябинского «Трактора». Кроме того, СКА предстоит провести два выездных вынесенных матча: 28 октября в Вене сыграют против «Слована», а 26 ноября в Цюрихе — против рижского «Динамо».

Для любителей острых ощущений.

В сезоне 2018/19 СКА проведет два гостевых вынесенных матча.

28 октября в Вене сыграем против "Слована", а 26 ноября в Цюрихе – против рижского "Динамо".

Прилетайте поболеть! pic.twitter.com/QbGVHJpKjo — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 5 июля 2018 г.

Напомним, СКА – двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017). В прошлом чемпионате команда дошла до финала Западной конференции, где ее остановил ЦСКА. После окончания сезона у СКА сменился тренер: место Олега Знарка занял Илья Воробьев.

Знарка также уволили с поста главного тренера сборной России, и звездный нападающий Илья Ковальчук недоумевал, как таким образом могли поступить с победителем Олимпиады.