Праздновать воссоединение Крыма с Россией будут ещё один день

19 апреля может стать официальным Днём принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав России. Соответствующие поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» 5 июля приняли в первом чтении депутаты Госдумы РФ.

Идея нового для страны официального праздника была инициирована группой депутатов, представляющих в парламенте Крым, а также членами Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко. Они напоминают, что именно в этот день в 1783 году Екатерина II подписала манифест о присоединении перечисленных территорий к Российской империи.

«Установление новой памятной даты России подтверждает непрерывность пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства», – говорится в пояснительной записке. Более того, она будет являться «свидетельством исторической обоснованности и правомерности референдума» в 2014 году.

В России уже есть одна дата празднования присоединения Крыма — 18 марта. В 2014 году в этот день был подписан договор, согласно которому в составе России были образованы два новых субъекта — Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

Двумя днями ранее в Крыму состоялся референдум. Согласно официальным данным, за присоединение проголосовали более 95% избирателей.

Спустя четыре года споры о принадлежности Крыма не утихают. Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли сообщил, что в США не намерены признавать присоединение Крыма к России.

30 июня президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов о признании полуострова российской территорией, заявил: «Посмотрим».

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила Трампа в Крым — для того, чтобы он убедился в правильности своего заявления о принадлежности полуострова России. Поводом для этого стало высказывание главы американского государства в Канаде, во время саммита G7. Дональд Трамп якобы назвал Крым российским. Свою позицию он объяснил тем, что на полуострове все говорят по-русски.