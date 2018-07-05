Ревнивый ухажер застал жительницу Петербурга на сайте знакомств, ее нашли закопанной в лесу

Тело 39-летней петербурженки нашли в лесу через неделю поисков. Задержан ее друг, заставший женщину на сайте знакомств. Раскрыть убийство помог немой свидетель по кличке Фокса.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 5 июля в лесу под Псковом закончилась операция по поиску экономиста из Петербурга. Об исчезновении ее родственники оповестили полицию неделю назад. Женщина уехала из дома на своем Mitsubishi Outlander в субботу, 30 июня. Утром того же дня последний раз вышла на связь в соцсети. Близкие окончательно забеспокоились, когда она не позвонила вечером дочке в детский лагерь. Телефонные разговоры с ребенком от первого брака были ритуалом.

Сотрудники уголовного розыска Калининского района просмотрели уличные видеокамеры и заметили Outlander. Из Петербурга автомобиль выезжал, управляемый хозяйкой. При въезде в город за рулем сидел мужчина.

О новом ухажере пропавшей полицейские знали мало. Зовут Аркадий, развозит воду.

Примерный маршрут Outlander помогла определить собака породы корги по кличке Фокса. Ее хозяйка взяла с собой. Одинокое животное нашли на пути из Петербурга в Псков, и момент, когда его выкидывают из салона автомобиля, тоже запечатлела камера.

Накануне по подозрению в убийстве оперативниками задержан 36-летний уроженец Тверской области Аркадий Баглай. Ранее привлекался за грабеж и нападение на полицейского, тоже разведен, имеет ребенка, с пропавшей начал встречаться недавно. Их отношения нельзя было назвать тесными, к тому же ухажер уделял время и другой своей подруге. Но, видимо, считал, что правила полигамии распространяются только на мужчин, и, узнав о регистрации экономиста на сайте знакомств, вскипел. Пара 30 апреля выехала за город в сторону Пскова, по пути состоялся неприятный разговор. Баглай, по версии следствия, избил женщину до смерти и закопал.

Следственный комитет Калининского района возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство».