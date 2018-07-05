На смену дождям в Финляндию придёт жара. Достанется и Петербургу

В Финляндию в начале следующей недели с запада придёт тёплый атмосферный фронт, передаёт Yle.

По прогнозам метеорологов, по всей стране ожидается повышение температуры до плюс 25 — 26 градусов Цельсия.

Пока же на востоке страны местами идут затяжные дожди, в пятницу и субботу, 6-7 июля, возможны грозы и ливни на юге и юго-востоке Суоми. Температура колеблется в районе +20 градусов.

Согласно прогнозу Метеорологического института Финляндии, в Петербурге на следующей неделе тоже будет жарко, до +24 градусов, но при этом синоптики обещают кратковременные дожди и грозы.