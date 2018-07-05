Российские Су-25 из Петербурга поздравили американцев с Днем независимости

Музей авиации и космоса Сан-Диего выложил на своей странице в Facebook фотографию Су-25 во время парада в Санкт-Петербурге, чтобы поздравить соотечественников с Днем независимости.

«Поздравления с Днем независимости от нашей семьи в музее авиации и космоса Сан-Диего вашей. <...> Приходите почтить величайших героев аэрокосмической отрасли», – говорится в посте, который проиллюстрирован российскими Су-25, оставляющими в небе российский триколор.

На ошибку музея обратили внимание подписчики страницы. Один из наиболее популярных комментариев гласит: «Нет ничего более американского, чем советские самолеты с российским флагом в небесах».

В скором времени в комментариях появился издательско-полиграфический комплекс «Гангут», из группы которого американцы и позаимствовали фотографию. «Претензий не имеем. Классный PR!», – пишут представители «Гангута». И уточняют, что фотография была сделана Н. Жильцовой на военно-морском параде в Петербурге в 2017 году.