Подробности трагедии на Киевском шоссе, где люди сгорели заживо: ДТП было два

Обстоятельства страшной аварии на Киевском шоссе, где заживо сгорели два человека, стали известны «Фонтанке» 5 июля. Дорожно-транспортных происшествия на самом деле было два.

Напомним, 3 июля на 29-м километре Киевского шоссе (Пушкинский район Санкт-Петербурга) столкнулись грузовой автомобиль Scania, Hyundai Solaris и «Лада Веста». Момент столкновения попал на видео, но по нему сложно было определить, стояли легковушки на месте или же двигались. В частности, многие полагали, что «Веста» выскочила перед «Сканией», пытаясь перестроиться в левый ряд.

По уточнённой информации, «Лада» и «Хёндэ» уже столкнулись друг с другом и стояли на месте – это было первое ДТП. 33-летний водитель самосвала совершил на них наезд, точнее отбросил «Ладу» на «Солярис». «Лада» почти сразу вспыхнула. В ней погибли мужчина-водитель и женщина-пассажирка. По словам очевидцев, пытавшихся вытащить их из машины, погибшим было на вид лет по 40.

Женщине-водителю «Соляриса», улетевшего в кювет, 47 лет. В результате второго ДТП она получила травмы средней степени тяжести.

О собаке, упомянутой очевидцами, никакой информации нет.

Фото: vk.com/spb_today

Полиция продолжает расследование.