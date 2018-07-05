В лагере под Выборгом, откуда увезли 16 детей в больницу, не стали вводить карантин

Детский лагерь «Серебряный ручей» в Выборгском районе Ленобласти работает в обычном режиме. Столовую открыли после дезинфекции, карантин в учреждении вводить не стали.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе петербургского детского омбудсмена 5 июля, в больнице остаются 14 детей. Они прибыли в лагерь по социальным путёвкам. Двоих отдыхающих домой забрали родители.

Юные пациенты чувствуют себя хорошо, симптомов отравления у них больше нет. Выяснить, что же привело к расстройству желудков, станет возможно после того, как придут результаты анализов.

Областной Роспотребнадзор взял пробы еды и воды в лагере, оперативный комментарий там предоставить не смогли. «Фонтанка» направила запрос в ведомство.

Накануне из лагеря «Серебряный ручей» увезли в больницу 16 детей, ученики петербургских школ пожаловались на боли в животе.