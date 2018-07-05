Депутаты снижают акцизы на топливо задним числом

Законопроекты о снижении акцизов на бензин и об установлении налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) приняли депутаты Госдумы в третьем чтении 5 июля.

Согласно этим поправкам, с 1 июля текущего года ставки за тонну бензина «Евро-5» снижаются с 11892 до 8213 рублей. Размер акциза за тонну дизельного топлива уменьшается с 8258 рублей до 5665 рублей. Кроме того, депутаты одобрили установление НДД в нефтяной отрасли. При этом доход от добычи сырья на участке, который включает новое (полностью или частично) месторождение, налогом облагаться не будет.

Снизиться акцизы, судя по тексту закона, должны были ещё пять дней назад, то есть до его принятия. Возможно, это объясняется тем, что с утверждением документа депутаты затянули. Он поступил в Госдуму и рассмотрен в первом чтении еще в апреле. Но только 20 июня дошло до второго чтения. А к третьему законопроект подготовили только 3 июля.

Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков заверил, что аналогичная мера применялась в 2011 году, когда также наблюдался значительный рост цен на топливо. «В связи со сложившейся ситуацией на рынке моторного топлива и достаточно резким повышением цен, правительство предложило целый ряд мер, чтобы не допустить [их] дальнейшего роста. И одной из наиболее важных мер является снижение акцизов на бензин», – цитирует его слова официальный сайт Госдумы.

Решение о снижении акцизов на тонну бензина и дизеля было принято ещё в конце мая на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Ранее о необходимости снизить стоимость акцизов на топливо говорил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.

Поводом для обсуждения таких мер стали данные Росстата о слишком быстром росте цен на бензин. Так, по данным статистики, средняя цена литра бензина в России по итогам мая выросла на 5,6% к уровню апреля. А с начала года к концу мая бензин в стране подорожал на 7,2%. По сравнению с маем прошлого года, цены увеличились на 11,3%.