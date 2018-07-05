Терпящий фиаско туроператор «Натали Турс» приступил к выплате компенсаций

Туроператор «Натали Турс» начал выплачивать компенсации туристам, чьи поездки отменились. 5 июля президент компании на своей странице в Facebook сообщил, что компания «ООО «Панорама тур» проинформировала агентства о дополнительных механизмах компенсаций туристам по несостоявшимся поездкам.

«Туристы с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Также предложены и другие инструменты получения компенсаций в виде гарантийного предоставления туристических услуг в последующий период времени. По оценке компании только компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30 процентов от возможных потерь туристов. За вчерашний день на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направлено 800 тысяч рублей», – пишет Воробьев.

В комментариях пользователи упоминают, что туры у компании стоили и по 200 тыс. рублей, и значительно дороже, так что сумма выплат пока не впечатляет.

Напомним, 4 июля глава компании Владимир Воробьев заявил об аннулировании всех путевок, а в проблемах компании обвинили успехи российской сборной по футболу.

В Петербурге тем временем Роспотребнадзор запустил горячую линию для всех клиентов туроператора, путевки которых «сгорели». Телефон работает с утра и о количестве обращений пока говорить рано, отметили в управлении. Петербуржцы, у которых отменился отпуск, могут позвонить по номерам (812) 575-87-93 и 8-800-555-49-43, чтобы получить консультацию по возврату денег и компенсации убытков.

Напомним, в Ростуризме также обеспокоены проблемами «Натали Турс» и закрытием DSBW-Tours. В отраслевом федеральном агентстве создали штаб, в который также можно позвонить. Проблемы испытывают и две петербургские организации – «Матрешка Тур» уже закрылась и готовится выплачивать компенсации, а ранее принадлежавшая ей, но проданная из-за долгов «Аврора БГ» приостановила чартерную программу.