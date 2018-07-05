В Петербурге BMW застряла на светофоре, Mercedes – в доме, а автобус – в столбе

Три случая столкновения транспортного средства с препятствием описывают 5 июля петербуржцы. Одна авария, в которой участвовал маршрутный автобус, оказалась серьёзной – есть пострадавшие.

Поздним утром на Московском проспекте у пересечения с улицей Фрунзе (площадь Братьев Стругацких), по словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», столкнулись «БМВ» и «КИА», а «автобус решил объехать и застрял на столбе». В комментариях добавляют, что один из участников – автомобиль Госавтоинспекции. На место, как говорят, прибыли несколько машин ГИБДД и три машины реанимации.

«Да ничего там особенного не произошло. На мой взгляд, обоюдка водил автобуса и гайца. Поэтому их столько и съехалось. Отметилась, если нужны будут свидетели. Живы все. Три пенсионера попадали. Я пассажирка», – пишет Анна.

«На мой взгляд, произошло всё так. При проезде по Фрунзе через Московский столкнулись два авто, а водитель автобуса ехал сзади, скорей всего, 16 маршрут, у которого там поворот с Фрунзе на Московский, и чтобы не сбить легковушки в кучу, превращая их в фарш, и не тормозить экстренно, что привело бы к падению пассажиров в салоне, решил уходить от столкновения в сторону остановки по тротуару, но не вписался по габаритам и задел столб. Водитель автобуса, по моему мнению, как раз поступил профессионально и грамотно», – считает Алексей.

Другое ДТП случилось около 4 часов утра. «Компания молодых девушек слегка навеселе (надула 0,6 промилле) на «БМВ» немного снесла грустно стоящий светофор на Октябрьской набережной, – рассказывают в «ДТП и ЧП». – Нелепая ситуация, хотели уехать, но «конь» надёжно повис на основании столба и не отпускал до прибытия служб».

«Я был на месте, водитель-девушка в состоянии опьянения пыталась скрыться с места ДТП, – утверждает Артём. – Проезжающие мимо вызвали наряд ДПС, бородач – это водитель такси, который остановился вторым и помогал девчонкам спуститься со столба. И он один из немногих, кто остановился и предложил помощь. <...> Подушки не сработали, так как удар не сильный».

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Также рано утром на Звенигородской улице «Мерседес» врезался в дом, люди не пострадали. Детали происшествия у очевидцев разнятся.

Василий на глаз установил, что водитель был пьян, «с не менее пьяными друзьями», и «убежал сразу». «Как убежал? – удивляется Алексей. – Я проходил, когда из-за руля человек выходил, рожа красная, как помидор, а рядом два полицейских стояло и машина ДПС». «Сейчас там криминалисты работают, отпечатки снимают», – добавляет Лена.

Обстоятельства всех ДТП, степень вины участников и состояние водителей устанавливают специалисты.