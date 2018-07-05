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Город
05.07.2018 12:48
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На «Неве» поставили крест. Торговый центр в Колпино приговорен к сносу

То ли спортивному, то ли торговому центру «Нева» в Колпино вручили уведомление о сносе. Здание, построенное 15 лет назад по временной схеме, так и не смогло получить легальную прописку. Вместо него может появиться церковь.

На «Неве» поставили крест. Торговый центр в Колпино приговорен к сносу

Фото: читатель "Фонтанки" Михаил

Торгово-развлекательный комплекс «Нева» на улице Веры Слуцкой должны снести его собственники в течение трех месяцев. На месте фитнес-центра, суши-бара и шавермы в Смольном видят церковь. Так может закончиться многолетняя борьба за легализацию «Невы», вехи которой писали чиновники, бизнесмены, православные, ветераны и даже так называемые «решалы». 

История небольшого двухэтажного центра «Нева» в Колпино началась в 2001 году. Тогда участок на улице Веры Слуцкой, 17/40, был передан ООО «Араз» – компании главы районной азербайджанской диаспоры, местного депутата от «Единой России» Ильхама Ахмедова. По документам на нем должен был появиться «временный объект, детское кафе, «молодежный центр». Построенное в итоге двухэтажное здание дважды принималось к вводу в эксплуатацию как временное – в 2003 и 2006 годах. 

Фото: читатель "Фонтанки" Михаил

Поначалу в «Неве» действительно располагалось детское кафе, с течением времени стали открываться и магазины, и совсем не детские заведения, например – букмекерский центр. Местные жители позже назовут его «казино». А в телевизионных сюжетах будут показывать активистов, приехавших c рейдом и обнаруживших в здании «одноруких бандитов». Как утверждают жители Колпино, конфликт начался именно тогда – местным ветеранам и православным не понравилось, что «казино» соседствует с мемориальным комплексом защитников города. Кроме того, претензии касались парковки возле «Невы» – она, по их мнению, залезала на захоронения и аллею воинской славы.

Фото: читатель "Фонтанки" Михаил

«Здесь захоронено 888 защитников Колпино. Границы мемориала и кладбища не совпадают. Мы изучали историю: рядом с аллеей во время войны была вырыта траншея, туда тоже кидали тела людей. На этом месте нужен храм-памятник подвигу колпинцев, а не торговый центр», – объяснил «Фонтанке» настоятель Свято-Троицкого собора в Колпино отец Александр.

Борьба бизнесменов и православных активистов за годы приобрела нешуточный размах: у «Невы» проводили крестные ходы, установили поклонный крест и даже обращались в суды. Например, в 2008 году верующие подали иск о выселении комплекса, ссылаясь на то, что он расположен на захоронениях, однако доказательств этому Фемида не нашла. 

В 2010 году у «Араза» закончился договор аренды территории. Компания обратилась к правительству города с предложением легализовать центр, перестроив его в виде спортивного комплекса без трибун. Одновременно предложение о строительстве на этом месте церкви подал православный приход, боровшийся с «Невой». Как вспоминают участники процесса, тогда губернатор Валентина Матвиенко высказалась за спорт. «Мы что, строим церкви шаговой доступности?» – якобы таким образом она аргументировала свое решение. Ближайшая церковь действительно находится в 500-600 метрах от «Невы».

Фото: читатель "Фонтанки" Михаил

Чуть более чем за год бывшее «детское кафе» должно было стать спортивным центром. До 8 августа 2012 года владельцу нужно было снести временный ТРЦ «Нева» и до 8 августа 2013 года построить новое здание. Тем не менее двухэтажный комплекс по-прежнему такой, каким он и был, несущие стены остались на месте, реконструкции подверглась только внутренняя часть. Как объясняет юрист Андрей Савоненко, представляющий интересы владельцев «Невы», причиной стало заключение Водоканала: «Там, где, по словам защитников мемориала, должны быть захоронения, уже много лет проходит сточный коллектор. Когда его строили, все кости оттуда вывезли, но суть не в этом. Сотрудники Водоканала, исследовав грунт и саму конструкцию, пришли к выводу, что сносить фундамент здания нам нельзя, он придерживает этот коллектор».

Пока собственники «Невы» пытались придумать, как, не снося ТРЦ, построить спортивный объект, православные и местные казаки не сидели сложа руки. Например, жаловались в прокуратуру и в Федеральную антимонопольную службу. При проверке прокуратура не нашла нарушений закона, а заявление из УФАС отцу Александру якобы пришлось забрать. Сам он вспоминает, что тогда на него давили и районные чиновники, и чуть ли не некие местные «решалы». «Говорили полутонами, что лучше отойти. Угрожали нашему прихожанину, районному бизнесмену, который дал денег на воскресную школу, что у него дела не пойдут хорошо. Нельзя людям, которые отстаивают честь своих погибших родственников, угрожать, – рассуждает батюшка. – Тогда и у меня были свои знакомые в правительстве города, которые со мной согласились».

По словам Савоненко, не исключено, что таким знакомым мог быть на тот момент «строительный» вице-губернатор Марат Оганесян (на данный момент задержан в связи с делом о мошенничестве при строительстве стадиона «Санкт-Петербург». – Прим. ред.). Ведь именно тогда, когда было получено заключение о соответствии объекта проекту, он нагрянул в «Неву» с проверкой. «Он приехал и спросил: «А как здесь играть в баскетбол?». Почему именно этот вид спорта ему хотелось видеть, неясно. Фитнес-клубам сейчас невыгодно продавать баскетбол или волейбол, потому что это командные игры, а люди чаще ходят в фитнес-центр вдвоем или в одиночку, большой организованной компании тяжелее собраться», – удивляется Савоненко. По его словам, после визита в ТЦ Оганесян выразил уверенность, что объект не получит документы о вводе в эксплуатацию.

Визит вице-губернатора стал отправной точкой новой волны неприятностей «Невы». Череда жалоб и проверок привела к тому, что через год после выдачи положительного заключения  о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, Госстройнадзор неожиданно его отменил. Причина – несоответствие строительным объемам, заявленным в проекте. «Араз» обратился в суд, который в этот раз встал на сторону компании, и общество получило разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а затем и возможность зарегистрировать право собственности. От греха подальше спортивный центр тут же сменил собственника: от «Араза» «Нева» перешла «Чимгану», а затем –  «Колпинской продовольственной базе». 

Казалось бы, на этом приключения «Невы» могли закончиться, но этого не произошло. Госстройнадзор вновь отменил заключение о соответствии построенного здания строительным регламентам, нормам и правилам. Основанием стал визуальный осмотр спортивного центра. Новый собственник обратился в суд, но оспорить отказ не смог. 

Летом 2014 года «Колпинская продовольственная база» подала документы на покупку арендованной под спортивным центром земли. КУГИ издал передаточное распоряжение, владелец «Невы» заплатил деньги, стороны подписали договор купли-продажи. И тут – снова неудача. Спустя месяц чиновники опомнились и отменили распоряжение, а затем и аннулировали договор в одностороннем порядке, пообещав вернуть 3,6 млн рублей за землю «Колпинской продовольственной базе». Средства так и не отдали бизнесменам, деньги зависли у нотариуса на время судебных разбирательств.

«Представьте, что вы приходите в магазин, совершаете покупку, выходите из него, а потом за вами бежит продавец и отнимает то, что вы купили», – так видит картину юрист «Невы» Андрей Савоненко.

Одновременно в июне 2014 года КУГИ подал иск с требованием признать отсутствующим право собственности на построенное здание у ООО «Араз», ООО «Чимган» и ООО «Колпинская продовольственная база». Дело слушалось четыре года в судах разных инстанций, и в начале июня 2018 года 13-й арбитражный суд постановил удовлетворить иск. Требования комитета за это время несколько изменились: в 2016 году, например, чиновники хотели не только аннулировать собственность на здание, но и обязать бизнесменов его снести, спустя год от такой формулировки отказались.

В смольнинском комитете аргументировали позицию, ссылаясь на предыдущее решение суда: компания нарушила строительные нормативы. Как выяснилось в процессе споров, речь шла о высоте потолков, напольном покрытии и осуществленной перепланировке. Владельцы «Невы» указывали на то, что уже давно исправили то, к чему имелись претензии у Госстройнадзора, и отмечали, что вообще-то возвели не самострой, а руководствовались выданными чиновниками документами. Тем не менее суд прислушался к мнению комитета.

Фото: читатель "Фонтанки" Михаил

Судебные споры так бы и продолжились в следующих инстанциях, если бы в июне о многострадальной колпинской «Неве» не вспомнил губернатор Георгий Полтавченко. На заседании малого правительства, которое традиционно проходит в закрытом режиме, по рассказам присутствующих, он поручил все-таки снести уже наконец то ли спортивный, то ли торговый центр, а до конца года подумать о том, что можно построить на его месте (например, церковь). Выполняя поручение, комитет по имущественному контролю вручил администраторам «Невы» предписание в течение трех месяцев снести здание.

«Представьте, что у ребенка аннулируют свидетельство о рождении, неужели это значит, что сам он должен немедленно испариться? В решении суда сказано, что здание теперь ничье, что само по себе уже странно, у него нет собственников, но про снос речи нет», – настаивает Савоненко. По его словам, собственники намерены еще судиться и отстаивать центр. «Тем более что против сноса в свое время выступал Водоканал – рядом по-прежнему находится сточный коллектор».

Владелец «Араза» Ильхам Ахмедов настроен более пессимистично: «Снесут – подадим в суд и, наверное, получим компенсацию, а несколько тысяч колпинцев, занимающихся там спортом, останутся без абонементов».

На запрос «Фонтанки» о претензиях, которые возникли у службы строительного надзора к зданию, в ведомстве сообщили, что оно не соответствует «нормативным требованиям к проектированию и строительству физкультурно-спортивных зданий». На вопрос о том, можно ли ликвидировать данные изъяны, в Госстройнадзоре не ответили ничего, лишь напомнили о решении суда, по которому здание лишено собственности и вообще никому не принадлежит. 

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

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