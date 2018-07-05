В компании по эксплуатации недвижимости ГК «Эталон» в СПб сменился гендиректор

ГК «Эталон»

Новым генеральным директором петербургского АО «Сервис-Недвижимость», занимающегося сервисным управлением недвижимости и входящего в Группу «Эталон», назначена Алла Винник.

До прихода в Компанию Алла Эмильевна более 5 лет занимала должность генерального директора в «ЮИТ Сервис» в Санкт-Петербурге, а с 2016 года работала директором по развитию бизнеса в «ЮИТ Сервис Россия».

«Главной задачей Аллы Винник в Группе «Эталон» станет эффективное управление изменениями, направленными на создание на базе АО «Сервис-Недвижимость» компании с высоким качеством сервиса, современными технологиями управления многоквартирными домами и каналами коммуникации с жильцами», – комментирует Генеральный директор ГК «Эталон» Дмитрий Кашинский.

«В самое ближайшее время в Санкт-Петербурге будет разработана и внедрена новая система управления АО «Сервис-Недвижимость», которая позволит оптимизировать многие процессы, и самое главное, улучшить качество сервиса для людей, проживающих в комплексах Группы», – отмечает Алла Винник.

Группа «Эталон», основанная в 1987 году Вячеславом Заренковым, сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Компания фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Санкт-Петербурге, где она представлена брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», а также в Москве и Московской области. Благодаря 30-летнему опыту успешной работы Группа «Эталон» является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Компания ввела в эксплуатацию в общей сложности 5,8 млн кв. м. В Санкт-Петербурге под управлением АО «Сервис-Недвижимость» находится более 3,5 млн кв. м недвижимости.

Справка о ГК «Эталон»