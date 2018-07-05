Неймар провалялся на газонах российских стадионов почти 14 минут во время матчей ЧМ-2018

Необычную статистику по игре главной звезды сборной Бразилии Неймара на чемпионате мира по футболу в России опубликовали 5 июля. Как сообщает AS, нападающий за четыре матча на турнире провалялся на газоне в общей сложности 13 минут 50 секунд.

Против бразильца 23 раза нарушались правила. Дольше всего Неймар находился на газоне во время встречи 1/8 финала против Мексики (2:0) — 5 минут 30 секунд.

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель назвал поведение Неймара позорным и призвал ФИФА наказать форварда.

Пользователи соцсетей с самого начала чемпионата мира издеваются над Неймаром. Сначала они высмеивали его прически, а потом нелепые симуляции. Например, в матче против сборной Сербии (2:0) бразилец после столкновения с соперником упал и неестественно долго кувыркался по газону стадиона «Открытие Арена».