В ЖК «Тридевяткино царство» началось строительство последнего жилого дома

ГК «УНИСТО Петросталь»

Началась активная фаза строительства, последнего, 11 корпуса, в микрорайоне комплексной застройки «Тридевяткино царство» в Мурино. С 2011 года группа компаний «УНИСТО Петросталь» построила на территории 22 Га 8 жилых домов на 3507 квартир и детский сад, который могут посещать 300 детей.

Последний корпус, рассчитанный на 503 квартиры, в микрорайоне «Тридевяткино царство» будет сдан в 4 квартале 2019 года.

Сегодня «Тридевяткно царство» – обжитой микрорайон, узнаваемый по домам с символическими башнями на крыше, с мозаикой из красного и белого кирпича на торцах домов, где уже проживают около 6,5 тысяч человек.

В конце июня на площадке 11 корпуса установлен строительный кран и начались работы по бетонированию стен первого этажа. Завершены работы по армированию и бетонированию стен и перекрытия подвала. Продолжаются работы по устройству гидроизоляции наружных стен подвала и жилой части, армирование первого этажа жилой части здания. С июля начинается возведение этажей первой секции корпуса.

По словам директора по строительству группы компаний «УНИСТО Петросталь» Евгения Наталенко, работы по возведению 11 корпуса задержались в связи с заменой генерального подрядчика и неблагоприятной ситуацией на рынке недвижимости, отразившейся на компании. Сейчас в приоритете компании – достройка объектов и выполнение обязательств перед дольщиками.

Цены на квартиры начинаются от 58 000 р./кв. м. Все квартиры в доме продаются с чистовой отделкой. В частности, полы в жилых помещениях квартир будут уложены ламинатом, стены оклеены обоями, в санузлах окрашены вододисперсионными красками. В квартирах будут установлены металлические входные и деревянные межкомнатные двери, металлопластиковые окна, счётчики горячей и холодной воды и вся необходимая сантехника.

Проект аккредитован ведущими банками: банк Санкт-Петербург, ВТБ, АК Барс, Уралсиб, Абсолютбанк, ГЛОБЭКС + АИЖК, Совкомбанк.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

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Справка о ГК «УНИСТО Петросталь»

ЖК "Тридевяткино царство" - застройщик ЗАО "Универсальное строительное объединение", проектная декларация на сайте https://www.unisto-petrostal.ru/