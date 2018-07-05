Британская полиция не считает второе отравление «Новичком» покушением, но по-прежнему требует объяснений от России

Пострадавшая от «Новичка» британская пара не связана с Сергеем и Юлией Скрипаль. Английская полиция не считает второе отравление нервно-паралитическим веществом близ Солсбери покушением. Об этом заявил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес Sky News 5 июля.

По его словам, британцы могли пострадать из-за загрязнения в Солсбери, которое осталось после покушения на экс-разведчика и его дочь. Также Уоллес потребовал объяснений от России: «Я жду звонка от российского государства. Моё предложение в силе. Они могут рассказать, как нам обезопасить людей».

Накануне в частном доме неподалёку от британского Солсбери нашли двух человек без сознания. Полиция сообщила, что они были отравлены веществом «Новичок».