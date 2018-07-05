Скрудж Макдак ждёт на парковке главу Госстройнадзора

Неизвестные «доброжелатели» устроили сюрприз начальнику Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Евгению Киму. Недвусмысленное послание встретило его по пути на работу.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

На новшества на парковке на улице Зодчего Росси утром 5 июля обратил внимание корреспондент «Фонтанки». Одно из на тот момент не занятых мест было разукрашено. Искусной техникой рисунки похвастаться не могут, упор сделан на смысл. Сам художник предпочёл анонимность, но адресность указал. Сделать предположение, кому из квартирующихся на Зодчего Росси предназначено сообщение, позволяет приписка «КИМ».

Фото: Михаил Огнев

Евгений Ким возглавил Госстройнадзор в апреле этого года. Личный автомобиль в декларации о доходах за прошлый год не указан, на работу, вероятнее всего, добирается на служебном. Парковочного места на Росси за ним не закреплено. Художники отвели ему кусок асфальта со стороны театра. Кроме фамилии, изобразили знаки евро, доллара и рубля. Последний выполнен красным и перечеркнут. Там же начальника ждёт веселящийся Скрудж Макдак – неравнодушный к деньгам герой «Диснея». Впрочем, Ким место так и не занял. Сейчас Скруджа придавила случайная «Тойота».

Несмотря на недавнее назначение, новый начальник службы уже успел обзавестись противниками. Мы попытаемся разобраться, чем мог вызвать их неодобрение Евгений Ким.