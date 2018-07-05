Нерпенка Вову учат ловить рыбу и не бояться холодной воды

Нерпенок Вова из петербургского Центра изучения и сохранения морских млекопитающих вовсю учится ловить рыбу и постепенно привыкает к холодной воде.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Видеоролик с детенышем ладожской кольчатой нерпы 5 июля продемонстрировал Водоканал Санкт-Петербурга. Под прицелом камеры Вова пытается поймать ртом ускользающую рыбу, а это не так просто, как может показаться на первый взгляд. В Центре сообщают, что, несмотря на успехи в обучении охоте, растёт нерпенок медленно, так как попал сюда очень маленьким и будет лечиться еще не менее двух месяцев.

Крошечного детеныша нерпы нашли в начале июня на пляже рядом с Владимирской бухтой, отсюда и его имя – Владимир. Весил он на тот момент всего 4,5 килограмма, был сильно истощен и не выжил бы без помощи людей. Специалисты Центра не давали никаких прогнозов по поводу его дальнейшей судьбы. Но, как мы видим, сейчас у Владимира всё хорошо.

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В Центр изучения и сохранения морских млекопитающих регулярно поступают новые постояльцы – нерпы и тюлени. После лечения они отправляются в родную среду обитания. Но бывают исключения. Один из пациентов – нерпенок Крошик. Его нашли в марте 2016 года у поселка Свирица. Уже подросшую нерпу дважды выпускали в Ладожское озеро, но он настолько привык к людям, что каждый раз возвращался обратно. В итоге Крошик стал постоянным жителем Центра помощи в Репино.