«Газпром нефть» вложит 20 млн рублей в обучение в формате VR

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» вместе с HTC и Modum LAB разработают образовательные программы в формате виртуальной реальности для дистанционного обучения сотрудников. В пилотный проект инвестируют свыше 20 млн рублей.

В рамках проекта «Газпромнефть – СМ» создаст точные цифровые модели своих производственных объектов. На них, как на тренажерах, сотрудники смогут отрабатывать действия в типовых ситуациях. Например, работу с клиентами на станциях техобслуживания автомобилей, консультирование и техническую поддержку.

«Нам важно, чтобы наши партнёры в любой стране мира имели доступ к базе знаний G-Energy Academy. Виртуальная среда позволяет нам значительно сокращать время и затраты на обучение, при этом многократно повышая его эффективность», – говорит Александр Трухан, генеральный директор «Газпромнефть — смазочных материалов».

За год обучение по новым программам пройдут около 12 тысяч специалистов – дистрибьюторов продукции «Газпромнефть-СМ», рассчитывают в компании.