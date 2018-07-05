Просителям убежища в Финляндии оставят меньше шансов

Министерство внутренних дел Финляндии планирует ограничить число попыток получить статус беженца, сообщает Yle.

Сейчас иностранец может подавать прошение об убежище сколько угодно раз, при условии, что в новом заявлении у него будут новые обоснования того, что он нуждается в защите.

На данный момент в Финляндии живут тысячи просителей убежища, которые получили отказ Миграционной службы и подали заявление повторно. Как правило, новым аргументом становится обращение в христианство, что влечёт за собой риск для жизни в случае возвращения на родину, либо гомосексуальная ориентация, о которой в первый раз заявитель якобы умолчал.

МВД хочет сделать так, чтобы человека можно было депортировать после второго отказа.

Ранее Финляндия сократила срок рассмотрения заявок от просителей убежища до 6 месяцев.

В Европе в 2017 году убежище получили 538 тыс. человек, из них чуть более 4 тыс. – в Финляндии. Россияне подали 411 прошений, убежище предоставили 12.