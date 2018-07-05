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Бизнес-трибуна
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04.07.2018 10:59
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Что надо знать о комфортной квартирографии

Продуманные решения от застройщика экономят покупателям деньги и добавляют в их жизнь комфорт. Будущие жильцы ЖК «Образцовый квартал 4» смогут лично в этом убедиться.

Что надо знать о комфортной квартирографии

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Современный покупатель недвижимости не готов приобретать просто квадратные метры. Людей интересует продуманная и функциональная жилплощадь, где нет неиспользуемого пространства, зато есть простор для творчества. Именно поэтому застройщики так много внимания сегодня уделяют квартирографии, стараясь применять оптимальные архитектурные и конструктивные решения.

Квартирография – это «начинка» жилого комплекса, сочетание в здании квартир с различной площадью, планировкой, количеством комнат. Перед началом строительства девелопер проводит анализ спроса покупателей. И, соответственно, квартиры, пользующиеся большей популярностью у потребителей, становятся приоритетными при создании проекта и включаются в него в большем количестве.

Рассмотрим в качестве примера ЖК комфорт-класса «Образцовый квартал 4», который компания «Терминал-Ресурс» строит в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в рамках проекте комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах». Жилой комплекс состоит из трех четырехэтажных корпусов с мансардой, расположенных по периметру земельного участка площадью свыше 18 тыс. кв. м. При этом рассчитан всего на 235 квартир.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Все ЖК серии «Образцовые кварталы» девелопер позиционирует как семейные, предназначенные не для сдачи, а для жизни. Поэтому ни в одном из домов нет студий, и все квартиры достаточно просторные. Вот, например, как выглядит квартирография «ОК 4»:

  • 95 однокомнатных квартир, общая площадь которых варьируется от 39 до 46 кв. м;
  • 78 однокомнатных свободной планировки размером от 68 до 79 кв. м;
  • 20 двухкомнатных, которым отведено от 69 до 80 кв. м.;
  • 42 двухкомнатных свободной планировки в диапазоне от 89 до 103 кв. м.

Что даёт грамотно продуманная квартирография покупателю? Во-первых, денежную выгоду, ведь человек не тратит средства на лишние квадраты. Во-вторых, комфортную социальную среду: одно дело жить в доме с большими семейными квартирами и совсем другое – в здании, напичканном студиями или малогабаритными «однушками», где постоянно меняются арендаторы.

Кстати, о планировках. Если ещё несколько лет назад новые проекты не могли похвастаться большим разнообразием планировочных решений, то теперь застройщики стараются охватить интересы как можно большего количества покупателей. Многие компании, помимо традиционных помещений (кухни, спальни, гостиной), предлагают некие «фишки», выбивающиеся из стандартов. Это может быть что угодно – сауна, гардеробная, зона для релакса.

Такой дополнительный функционал, несомненно, интересен. Но, согласитесь, куда приятнее организовать жилище самому, с учётом своих потребностей и предпочтений. Вот почему в «Образцовом квартале 4» много квартир со свободной планировкой, что дает каждой семье возможность устроить квартиру под себя.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Особого внимания в ЖК «Образцовый квартал 4» заслуживает система отопления домов теплым водяным полом. В квартирах отсутствуют радиаторы, что означает и свободу для архитектурной мысли (можно проектировать французские окна в пол), и более эффективное использование площади (в среднем стандартный радиатор уменьшает полезную площадь комнаты на 0,5-1,0 кв. м.)

Интерьерные решения могут быть самыми разными. Популярным и комфортным вариантом планировки являются объединенные кухня-столовая-гостиная. Такое решение пользуется спросом у семей с детьми, молодых пар и людей, любящих принимать гостей. Объединение этих зон расширяет пространство, при этом оставляя обособленными личные зоны.

Любители шопинга могут отдать часть пространства под гардеробную. Большую комнату можно разделить на детскую и взрослую зоны, либо на кабинет и уголок для отдыха. При желании в квартире можно организовать мини-спортзал, мастерскую, кладовку – да что угодно! Ограничения есть только по устройству «мокрых зон» – они всё-таки должны быть в специально отведённых местах.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Дополнительные возможности для творчества жильцам «Образцового квартала 4» дают просторные остеклённые в пол лоджии, площадь которых в некоторых квартирах достигает 10 квадратов. Любители растений могут разбить здесь зимний сад или оранжерею. Сюда замечательно впишется релакс-зона или даже небольшая столовая: представьте, как здорово отдохнуть и поужинать на фоне заката.

Но, пожалуй, самые «вкусные» решения могут воплотить владельцы квартир на мансардных этажах, которые есть в каждом корпусе. Мансарда, где высота потолков достигает 4,2 м, как ни одно другое пространство, приспособлена для полета фантазии в сфере проектирования и отделки. Под скатной изломанной крышей можно устроить cпальню, детскую, библиотеку, кабинет, гардеробную или любое другое помещение на вкус собственника.

Обращайте внимание на квартирографию и устраивайте ваше жильё по вашему вкусу!

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

 

 

 

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