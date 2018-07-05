Таксиста, едущего по встречке на Блюхера, сняли на видео

Злостное нарушение ПДД зафиксировали на видео очевидцы в Петербурге.

5 июля около 3 часов ночи на проспекте Маршала Блюхера таксист проехал по полосе, предназначенной для встречного движения, на участке от Кондратьевского проспекта до Лабораторного, рассказывает Александр в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Хорошо, что не было машин», – отмечает он.

Видимо, осознав, что нарушает, таксист в итоге нырнул на заправку под «кирпич».

Другого нарушителя сняли на видео на КАД 22 июня. Чудак ехал навстречу движению в крайней левой полосе и предсказуемо спровоцировал ДТП.

Больший резонанс в соцсети вызвал тот факт, что сегодняшний «герой» – таксист.

Особое внимание к таксистам привлекла серьёзная авария в Москве 16 июня, когда водитель сбил группу пешеходов, в том числе иностранцев (видео). Вчера в Сочи случилось то же самое (видео), даже хуже – погиб человек. Таксист, молодой местный житель, так же, как и его московский коллега, объяснил, что долго не спал и, видимо, уснул за рулём.

18 июня машина «Яндекс.Такси» вылетела на тротуар на Невском проспекте (фото), пострадали пассажирки. В компании пояснили, что водитель только начинал смену. В тот же день ещё одно такси перевернулось на крышу в Пушкине (фото).

И даже когда таксист явно не виноват, например в ДТП 3 июля на КАД, когда его догнал грузовик, все заметили, какие у него стёртые покрышки.