Молниеносная реакция и острое зрение: степного орленка назвали в честь Акинфеева

Имя российского футболиста присвоили птенцу в Московском зоопарке. Степному орлу Игорю Акинфееву всего месяц. Хищная птица заслужила звёздную фамилию благодаря острому зрению и молниеносной реакции.

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Этими же качествами обладает капитан и вратарь сборной России, благодаря которому команда обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Как рассказали в пресс-службе мэра Москвы 5 июля, орленок уже окреп и сменил пух на взрослое оперение. Маленький хищник питается самостоятельно, в его рацион входит мясо перепелов и мелких грызунов, которое ему приносят родители. Через пару недель птенец начнет покидать гнездо и осваивать вольер. Тогда его и смогут увидеть посетители зоопарка.

«Пока птенец степного орла подрастает и набирается сил, мы продолжаем болеть за российскую сборную. Затаив дыхание, ждем следующего матча и от всего сердца желаем нашим игрокам сил, удачи и, конечно же, победы!» — заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что именную табличку на вольере установят после окончания чемпионата. Всего в Московском зоопарке живут 15 особей степного орла.

В матче одной восьмой финала ЧМ-2018 против Испании Акинфеев дважды отбил мяч в серии послематчевых пенальти, что позволило сборной России выйти в четвертьфинал. Сергей Шнуров уже назвал конечность российского вратаря «ногой бога».

Чемпионат мира стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. В четвертьфинале сборная России 7 июля сыграет с командой Хорватии.