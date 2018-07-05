«Атомный герой»: Сергей Кириенко секретно стал Героем России

Владимир Путин закрытым указом присвоил звания Героев России первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко и недавно назначенному вице-премьеру по оборонно-промышленному комплексу Юрию Борисову. Об этом 5 июля пишет «Коммерсантъ».

По данным источников издания, Кириенко и Борисова наградили за «достижения оборонного сектора» – в том числе те, о которых Путин рассказывал во время своего послания Федеральному собранию. Отметим, звание Героя России присваивается «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». На родине награжденному должен быть установлен бронзовый бюст, ему также вручают медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении звания.

Собеседники «Коммерсанта» уточнили, что в первую очередь Кириенко отметили за работу в «Росатоме» (он возглавлял госкорпорацию с 2005 по 2016 год), также Путин остался крайне доволен работой куратора внутренней политики в администрации президента на выборах-2018. Напомним, 18 марта Владимир Путин получил 56,4 млн голосов из 108,9 млн при явке 67,9%.

Отметим, по информации в СМИ, «Росатом», в частности, принимал участие в испытаниях ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Новый вице-премьер по ОПК Юрий Борисов, который до недавнего времени занимал пост замминистра обороны, также награжден за проекты, связанные с созданием высокотехнологичного оружия.

В правительстве, «Росатоме» и Кремле отказались комментировать эту информацию.