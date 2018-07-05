Болельщик-оппозиционер из Нигерии попросил политического убежища в России

Футбольный фанат из Нигерии приехал в Москву на мундиаль не только с целью побывать в «Лужниках», но и затем, чтобы попросить политического убежища. Об этом 5 июля пишет «Московский комсомолец».

Как выяснилось, иностранный гость столицы всерьез опасается за свою жизнь в случае возвращения на родину. Информированный источник сообщил, что мужчина принимал участие в антиправительственных акциях, после чего в его адрес стали поступать угрозы от нигерийских военных. Источник также уточняет, что решение о предоставлении политического убежища еще не принято.

Чемпионат мира по футболу для многих иностранцев стал возможностью покинуть свою страну навсегда. О том, как паспорт болельщика становится пропуском в другую жизнь, пусть и рискованным, читайте на «Фонтанке».