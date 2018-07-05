Американский сенатор пригрозил России «драконовскими мерами»

Если Россия не прекратит вмешиваться во внутреннюю политику США, американская сторона вынуждена будет прибегнуть к «драконовским мерам». Об этом 5 июля в интервью «Коммерсанту» рассказал сенатор от штата Алабама Джон Нили Кеннеди. Он отметил, что визит в Россию американских конгрессменов прошёл хорошо, однако о каких-либо результатах переговоров говорить ещё рано.

«Я пояснял нашим российским собеседникам, что в Америке, употребляя слово «пожалуйста», человек выражает уважение. Это знак дружественного отношения. А далее я, обращаясь к ним, говорил: «Пожалуйста, не вмешивайтесь в наши выборы. А заодно и во французские, немецкие и британские. Пожалуйста, уйдите с Украины и позвольте украинцам самим определять свое будущее. Пожалуйста, уйдите из Крыма. Пожалуйста, помогите нам добиться мирного урегулирования в Сирии. Пожалуйста, не дайте Ирану закрепиться на юге Сирии, иначе это приведет к эскалации войны», — сказал он.

Кеннеди подчеркнул, что если Россия продолжит вмешиваться во внутренние дела США, в том числе в ноябрьские выборы в Конгресс, то реакция на это будет жёсткой.

«Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры», — пояснил сенатор.

О каких именно мерах идёт речь, Кеннеди не уточнил, но подчеркнул, что американские власти хотели бы наладить отношения с Россией.

На этой неделе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко встретился с делегацией Сената Соединенных Штатов Америки. Также конгрессмены провели переговоры с представителями Госдумы и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Визит состоялся на фоне подготовки саммита президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоится в Хельсинки 16 июля.