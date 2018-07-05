В квартире сопредседателя партии «Другая Россия» ищут оружие

В московской квартире сопредседателя «Другой России» Александра Аверина проходит обыск. Об этом сообщается в официальной группе партии во «ВКонтакте».

Отмечается, что домой к Аверину сотрудники уголовного розыска пришли 5 июля около 9:30, с собой у них постановление на обыск. Оперуполномоченные ищут оружие.

«Дело Аверина уже передано в суд, а постановление выдано на досудебный обыск. Естественно, оперов это не волнует», – подчеркивают администраторы сообщества.

В «Другой России» «Фонтанке» пояснили, что сотрудникам уголовного розыска для начала обыска пришлось ждать сестру Александра. Это первый обыск у Аверина с момента его задержания. В партии предполагают, что мероприятие проводится с целью «оживить» дело перед началом судебных слушаний, которые должны стартовать совсем скоро.

Напомним, Александра Аверина задержали 7 апреля на границе с самопровозглашенной Донецкой народной республикой с пистолетом Макарова. Сам задержанный утверждает, что оружие ему подкинули, а инцидент является провокацией сотрудников ФСБ и Центра «Э». Аверина арестовали, сейчас он находится в СИЗО №2 города Таганрога. Отметим, «Другая Россия» активно поддерживала самопровозглашенные ДНР и ЛНР, многие члены партии воевали в качестве добровольцев на юго-востоке Украины. Однако это не уберегло их от преследований в России.