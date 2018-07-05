Эксперты подсчитали, сколько миллиардов сэкономит бюджет на повышении пенсионного возраста

Чистый экономический эффект от пенсионной реформы для российского бюджета может составить около 100 миллиардов рублей к 2024 году. Об этом 5 июля сообщает РБК со ссылкой на подсчеты экспертов Альфа-банка.

По данным экспертов, Пенсионный фонд России (ПФР) сэкономит на повышении пенсионного возраста порядка 800 миллиардов рублей в год, из них 700 миллиардов уйдут на увеличение размера пенсий.

Кроме того, ожидается, что повышение пенсионного возраста задержит на рынке 1,6 миллиона трудоспособных человек.

Ранее «Ведомости» сообщили, что в администрации президента сформировали неформальный штаб по пиар-сопровождению пенсионной реформы. Его сотрудники должны остановить падение рейтингов правительства и главы государства, вызванное непопулярным законопроектом.

О реформе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 14 июня. Пенсионный возраст мужчин с 2019 года собираются повысить до 65 лет, женщин — до 63. Протестную петицию в Интернете подписали более двух миллионов человек.

1 июля против повышения пенсионного возраста более чем в 30 российских городах прошли митинги. Самые многочисленные акции зафиксировали в Омске и Челябинске.

По неподтвержденной информации, для того, чтобы журналисты правильно рассказывали о пенсионной реформе, якобы была составлена методичка. Также сайт TJournal заявил об атаке ботов из Петербурга перед акциями против спорного законопроекта.