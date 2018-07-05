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Происшествия
05.07.2018 10:30
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ДТП с паром в центре Петербурга напугало очевидцев

Сотрудники МЧС утром 5 июля выезжали на место ДТП в центре Петербурга. Очевидцы предположили, что произошёл пожар.

Сразу четыре автомобиля столкнулись у дома 43 по проспекту Римского-Корсакова возле пересечения с Крюковым каналом. Седан «Фольксваген Поло», вероятно от удара, отлетел в припаркованные машины и задымился, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На самом деле это был пар. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожара не было. В результате столкновения произошло разрушения радиатора, и охлаждающая жидкость вылилась на проезжую часть, что привело к парению на месте ДТП.

ДТП с паром в центре Петербурга напугало очевидцев

В комментариях участник группы Артём предлагает версию развития событий: «Водила [«Фольксвагена»] уходил от столкновения, не получилось, а у того оленя, машины марку не разобрать, «Уступи дорогу». Точные обстоятельства ДТП выяснят дознаватели.

Серьёзных травм никто не получил.

В последние дни случилось несколько тяжёлых ДТП с пожарами. 3 июля на Киевском шоссе в «Ладе Весте» сгорели заживо два человека. Грузовик смял легковушки (момент удара попал на видео), одна из них быстро вспыхнула. Очевидцы пытались вытащить из неё водителя, он был ещё жив, но не успели.

4 июля на проспекте Науки столкнулись два «БМВ», и один из них загорелся (фото, видео). Очевидцы потушили пожар и помогли находившимся внутри людям. Мужчина и ребёнок были госпитализированы.

Вчера же в Сочи такси сбило группу людей, врезалось в машину и полыхнуло. ДТП сняла камера видеонаблюдения. Погиб один из пешеходов, несколько человек пострадали.

21 июня трагедия произошла в Москве: два молодых человека сгорели в «Мерседесе».

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