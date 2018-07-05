«Все плохо и нужно что-то делать»: в Кремле создали штаб для пиара пенсионной реформы

Неформальный штаб по пиар-сопровождению пенсионной реформы сформировали в администрации президента. Его сотрудники должны остановить падение рейтингов правительства и главы государства, вызванное непопулярным законопроектом.

Об этом 5 июля пишут «Ведомости». Издание не уточняет, кто именно вошёл в штаб. По словам одного из источников, штаб работает уже около двух недель. Другой собеседник уточняет, что совещания на эту тему проводятся с конца мая.

«Там есть понимание, что все плохо и нужно что-то делать, наблюдается суета и активная беготня. Падение рейтинга их реально напрягает», — пояснил один из привлечённых экспертов.

При этом один источник издания заявил, что никакого штаба не созывалось, а ведётся стандартная проектная работа. Собеседники «Ведомостей» сходятся на том, что эксперты уже начали представлять Кремлю свои предложения по «разъяснению» пенсионной реформы.

Накануне повышение пенсионного возраста одобрили в петербургском Законодательном собрании, назвав реформу «грабежом под футбольную анестезию».

О реформе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 14 июня. Пенсионный возраст мужчин с 2019 года собираются повысить до 65 лет, женщин — до 63. Протестную петицию в Интернете подписали более двух миллионов человек.

1 июля против повышения пенсионного возраста более чем в 30 российских городах прошли митинги. Самые многочисленные акции зафиксировали в Омске и Челябинске.

По неподтвержденной информации, для того, чтобы журналисты правильно рассказывали о пенсионной реформе, якобы была составлена методичка. Также сайт TJournal заявил об атаке ботов из Петербурга перед акциями против спорного законопроекта.