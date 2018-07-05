На подходе к Финляндии задержали незваных гостей из Африки

Пятеро иностранных граждан, которые намеревались незаконно пересечь границу с Финляндией, были задержаны на днях в Выборгском районе Ленобласти.

Как стало известно "Фонтанке", трое египтян в возрасте от 30 до 34 лет попались в руки пограничников на 3-м километре Светогорского шоссе поздно вечером 3 июля. Ещё двоих гостей из Африки задержали в Светогорске на следующий день, 4 июля. Граждане Алжира 1973 и 1988 г.р. тоже мечтали попасть в Евросоюз.

В отношении нарушителей пограничного режима составили протоколы. Теперь судьбу выходцев из арабских республик решит Выборгский суд. Как правило, иностранцев, скрывших реальную цель приезда в Россию, выдворяют из страны.

В последнее время задержаний на приграничных территориях стало больше. За время проведения чемпионата мира по футболу пограничники обнаруживали недалеко от Финляндии и Эстонии граждан Нигерии, Марокко, Сьерра-Леоне, Ганы и ряда других стран. В Финляндии несколько перебежчиков попросили убежища.