Происшествия
В Красноярском крае заключенные наловчились бегать из колоний. За неделю исчезли четверо
В Красноярском крае из колоний в течение недели сбежали четверо заключенных. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
В первый раз «день открытых дверей» произошел 1 июля в колонии-поселении поселка Миндерла. На волю тогда подались сразу три человека. Двое из них, мужчины 1988 и 1995 года рождения, отбывали по пять лет за угон, третий осужденный, 1975 года рождения, получил четыре года за кражу.
Накануне, 4 июля, осужденного недосчитались в колонии-поселении Минусинска. Сбежал осужденный за разбой и грабеж мужчина 1988 года рождения, который был приговорен к шести годам лишения свободы.
Всех беглецов объявили в розыск. Санкция статьи за побег из колонии предусматривает до четырех лет лишения свободы.
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