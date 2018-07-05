В Красноярском крае заключенные наловчились бегать из колоний. За неделю исчезли четверо

В Красноярском крае из колоний в течение недели сбежали четверо заключенных. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

В первый раз «день открытых дверей» произошел 1 июля в колонии-поселении поселка Миндерла. На волю тогда подались сразу три человека. Двое из них, мужчины 1988 и 1995 года рождения, отбывали по пять лет за угон, третий осужденный, 1975 года рождения, получил четыре года за кражу.

Накануне, 4 июля, осужденного недосчитались в колонии-поселении Минусинска. Сбежал осужденный за разбой и грабеж мужчина 1988 года рождения, который был приговорен к шести годам лишения свободы.

Всех беглецов объявили в розыск. Санкция статьи за побег из колонии предусматривает до четырех лет лишения свободы.