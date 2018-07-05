В «Нафтогазе» Украины учредили премию за победу над «Газпромом»

Украинская генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту выплаты премии руководству «Нафтогаза» за победу над российской компанией «Газпром» в Стокгольмском арбитраже. Об этом рассказал генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

«Да, начали уголовное производство, — сказал он. – Вопрос в том, уполномочен ли набсовет принимать такие решения. И есть ли у них право назначать премии сверх финансового плана», — цитирует 5 июля генпрокурора РБК со ссылкой на «Украинские новости»

Агентство напоминает, что в мае набсовет «Нафтогаза» принял решение о выделении премии руководству компании в размере 1% от суммы выигрыша — более 45 млн долларов.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,63 млрд долларов (с учетом задолженности «Нафтогаза» за поставленный газ итоговая сумма сократилась вдвое — до 2,1 млрд долларов). Тем не менее российская сторона с решением не согласилась и в конце марта подала апелляцию, заявив о процессуальных нарушениях при рассмотрении дела.

Несмотря на сокращение суммы, бонус руководству «Нафтогаза» наблюдательный совет решил выплатить из расчета 1% от полной суммы выигрыша — 45,6 млн долларов, уточняет издание «Страна.ua». В настоящий момент из этой суммы выплачено меньше половины. Остальное планировалось выплатить, когда «Газпром» погасит свой долг.

«Премии получили порядка 40 человек, которые работали над соответствующим арбитражным процессом. В результате этого процесса команда «Нафтогаза» заработала для Украины очень много денег. Это 4,6 млрд долларов только по решению по транзиту», — говорил в середине июня коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Издание отмечает, что выплаты руководству «Нафтогаза» в таких размерах вызвало недоумение среди украинцев, которые забеспокоились, что деньги будут выплачены за счет средств налогоплательщиков, поскольку перспектив оплаты со стороны России нет никаких. В частности, пользователи сети недоумевают, почему «премия должна быть оплачена из кармана населения самой бедной страны в Европе, которое и так переплачивает за газ в три раза больше его реальной стоимости», приводит издание один из комментариев.