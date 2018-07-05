Независимый топливный союз объяснил, почему АЗС недоливают бензин. Топливо испаряется

Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев мелких и средних независимых автозаправочных станций, заподозрил Федерацию автовладельцев России (ФАР) в клевете. Накануне общественники рассказали о масштабных случаях недолива топлива на АЗС. В НТС не стали отрицать проблему, но указали на погрешности в исследованиях. Заявление 5 июля опубликовано на официальном сайте организации.

НТС усомнился в методике «тайного покупателя», в ходе которого проверяющие заливали купленный бензин в канистру, а после переливали в мерное устройство. Топливный союз утверждает, что способ грозит потерей до десяти процентов бензина, который может пролиться или вовсе испариться, особенно в летнее время.

«Методика явно несовершенная и предполагает значительные ошибки измерения из-за элементарного испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива», — говорится в сообщении.

Раскритиковал НТС и репрезентативную выборку, указав, что в 85 регионах страны насчитывается не менее 25 тысяч АЗС, а выводы сделаны на основании контрольных закупок на 34-х заправках в 13 регионах.

Организация добавила, что попросила юристов оценить выводы ФАР по статье о клевете.

Напомним, накануне Федерация автовладельцев России заявила, что на 76% российских АЗС, большинство из которых составляют мелкие и независимые автозаправки, наливают меньше бензина, чем фактически указано в чеке.