Сербия экстрадировала в Россию обвиняемого в миллиардных банковских аферах

Сербия экстрадировала в Россию Артема Волошина, которого обвиняют незаконном обороте более 4,6 миллиарда рублей. Об этом 5 июля сообщает Генпрокуратура.

По данным ведомства, Волошину вменяют незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. Следствие полагает, что Волошин получал доходы от незаконных банковских операций через расчетные счета организаций с использованием системы «Банк-Клиент».

Как следует из материалов уголовного дела, с апреля по сентябрь 2011 года, обвиняемый организовал привлечение более 4,6 миллиарда рублей безналичных денежных средств, аккумулированных на банковских счетах фиктивных организаций. С помощью незаконных операций с этими деньгами он получил доход в особо крупном размере.

От следствия Волошин скрылся. В сентябре 2016 года Абаканский городской суд Хакасии в постановил заочно арестовать его, после чего мужчину объявили в розыск.

Нашелся подозреваемый в подпольной банковской деятельности в марте 2018 года в Сербии. Местная полиция задержала Волошина и, получив запрос Генпрокуратуры о выдаче, в начале июня экстрадировала в Россию.