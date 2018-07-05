«Калашников» подготовил поправки в закон об оружии. Домашний арсенал хотят увеличить вдвое

Концерн «Калашников» предлагает изменить закон об оружии. Россиянам хотят позволить вдвое увеличить домашний арсенал оружия и боеприпасов.

Подробности 5 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа с поправками и источник в нижней палате парламента.

Как пишет издание, «Калашников» предлагает разрешить гражданам России владеть десятью единицами нарезного и гладкоствольного оружия вместо нынешних пяти единиц, а также увеличить число патронов в магазинах. При этом сроки владения гладкоствольным оружием для последующей покупки нарезного сокращаются с пяти до трех лет.

Изменения коснутся и ремонта оружия. Концерн предлагает разрешить владельцам обращаться за сервисным обслуживанием не только к производителю, но и к лицензированным компаниям. Ремонтом же, который предполагает внесение изменений в конструкцию, будут по-прежнему заниматься производители.

По данным «Коммерсанта», законопроект передали в партию «Единая Россия», в ближайшее время он будет внесен на рассмотрение в Госдуму.