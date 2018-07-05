«Яндекс» проиндексировал Google Docs и раскрыл тайны пользователей

«Яндекс» начал индексировать файлы с сервиса Google Docs, не защищенные настройками приватности. Об этом сообщил паблик MDK в Twitter.

Из-за действий поисковика стали доступны находящиеся в публичном доступе документы, в том числе персональные данные и пароли. Среди находок даже обнаружилась сводная таблица проституток Санкт-Петербурга с адресами, ценами и перечнем услуг, а также ответы на тест по информационной безопасности.

На данный момент ни Google, ни Яндекс не выступили с каким-либо заявлением по поводу случившегося.

25 мая гендиректор онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов заявил, что поисковая система «Яндекса» обеспечивает три четверти трафика основных пиратских ресурсов. Пресс-служба поисковика опровергла содействие компании интернет-пиратам, напомнив, что компания функционирует в соответствии с российским законодательством.