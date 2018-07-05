Британская полиция: Найденные в Эймсбери отравлены «Новичком»

Два человека, которых нашли в частном доме неподалёку от британского Солсбери без сознания, были отравлены тем же веществом, что и Скрипали.

К таким выводам к вечеру 4 июля пришли эксперты в британских спецслужбах. Анализы показали, что мужчина и женщина отправлены «Новичком». Они находятся в больнице в критическом состоянии. Расследованием занимается Скотланд Ярд, как уточняет полиция, скорую в Эймсбери вызвали 30 июня около десяти утра – машина из частного дома увезла 44-летнюю женщину. Чуть позже, около 15:30, с этого же адреса забрали 45-летнего мужчину. Изначально высказывалось предположение, что они отравились наркотиками, однако уже в понедельник 2 июля стало ясно, что симптомы их отравления идентичны тем, что были у экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Детальный анализ показал поражение веществом «Новичок». Оба пострадавших – британцы. «Нет никаких свидетельств того, что отравленные посещали те же места, что Юлия и Сергей Скрипаль», – сообщили в полиции.