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05.07.2018 00:21
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Генконсульство РФ в Хьюстоне закрыто из-за потопа

В американском штате Техас в городе Хьюстон закрыли Генконсульство России. Об этом сообщается в твиттере дипмиссии.

По данным дипломатов, оно закрыто из-за затопления территории вокруг здания.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер в твиттере предупредил жителей города об опасности наводнений и закрытии части дорог. Он попросил граждан не пытаться проехать по дорогам, которые затоплены водой.

По словам Тернера, местные власти были готовы к данным погодным условиям.

Напомним, из-за сильных ливней в Хьюстоне реки вышли из берегов и город оказался частично под водой. Погибли четыре человека. Более 2,5 тыс. машин были брошены на улицах, около 1000 домов разрушены.

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