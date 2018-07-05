Происшествия
Генконсульство РФ в Хьюстоне закрыто из-за потопа
В американском штате Техас в городе Хьюстон закрыли Генконсульство России. Об этом сообщается в твиттере дипмиссии.
По данным дипломатов, оно закрыто из-за затопления территории вокруг здания.
В связи с затоплением территории вокруг здания Генконсульства учреждение закрыто. Всем посетителям, записанным на вторую половину дня 4 июля, просьба перезаписаться на другие дни./ Due to flooding in Houston the Consulate is closed. Appointments for July 4 need to be rescheduled. pic.twitter.com/vJpGnN0AyP
— Russia in Houston (@RusCons_TX) 4 июля 2018 г.
Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер в твиттере предупредил жителей города об опасности наводнений и закрытии части дорог. Он попросил граждан не пытаться проехать по дорогам, которые затоплены водой.
Media Briefing on today’s Weather Event #hounews #houwx https://t.co/yY6MICRMAt
— Sylvester Turner (@SylvesterTurner) 4 июля 2018 г.
По словам Тернера, местные власти были готовы к данным погодным условиям.
Напомним, из-за сильных ливней в Хьюстоне реки вышли из берегов и город оказался частично под водой. Погибли четыре человека. Более 2,5 тыс. машин были брошены на улицах, около 1000 домов разрушены.
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