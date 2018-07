Генконсульство РФ в Хьюстоне закрыто из-за потопа

В американском штате Техас в городе Хьюстон закрыли Генконсульство России. Об этом сообщается в твиттере дипмиссии.

По данным дипломатов, оно закрыто из-за затопления территории вокруг здания.

В связи с затоплением территории вокруг здания Генконсульства учреждение закрыто. Всем посетителям, записанным на вторую половину дня 4 июля, просьба перезаписаться на другие дни./ Due to flooding in Houston the Consulate is closed. Appointments for July 4 need to be rescheduled. pic.twitter.com/vJpGnN0AyP

— Russia in Houston (@RusCons_TX) 4 июля 2018 г.