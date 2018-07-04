Порошенко: Князь Владимир крестил Украину

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину. Он также выразил уверенность, что именно тогда и была создана украинская церковь, которая сегодня должна стать независимой.

"28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. На Украине есть мать-церковь – Константинополь. А потом Украина была "матерью" для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот", – цитирует пресс-служба Порошенко его интервью сербскому телеканалу РТС.

Новые украинские власти в последний год активно заговорили о необходимости предоставления автокефалии раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата. В этой связи Порошенко уже обратился с соответствующей просьбой к патриарху Константинопольскому Варфоломею.

Святой равноапостольный великий князь Владимир – один из самых почитаемых в России святых и уникальная фигура в истории древней Руси.Был сыном Святослава от древлянской княжны Малуши. Родился в 963 году. Воспитывал Владимира брат его матери язычник Добрыня. В 972 году князь Владимир стал править Новгородом. В 980 г. в разгар войны между братьями Владимир пошел на Киев, в котором княжил его старший брат Ярополк. Победив брата, Владимир стал править в Киеве. Он завоевал Галицию, смирил вятичей, воевал с печенегами, распространил пределы своей державы от Балтийского моря на севере до реки Буг на юге. Согласно летописям, он в 988 году в византийской Корсуни (сейчас город Херсонес в Крыму) принял христианство, что предопределило путь развития Руси на многие века вперед.