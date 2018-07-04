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Общество
04.07.2018 23:43
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Материнский капитал разрешили использовать для покупки дачи

За счет средств материнского капитала можно приобрести загородный жилой дом. К такому выводу 4 июля пришел Верховный суд России.

Иск против органов Пенсионного фонда России (ПФР) подала мать троих детей Мария Медвецкая. Ее семья проживала в городской двухкомнатной квартире, но на выданный Сбербанком кредит супруги приобрели загородный дом площадью 40 кв. метров с печным отоплением, без газо- и водоснабжения. Для погашения ипотеки Мария Медвецкая решила использовать сертификат на материнский (семейный) капитал.

Однако чиновники пенсионного ведомства отклонили ее заявление. По их мнению «капитал» можно использовать только для улучшением жилищных условий семьи. Тогда как спорный дом приобретался в другом населенном пункте, не был благоустроен, работа супругов и посещаемые детьми школьные и дошкольные учреждения также расположены в городе. Эти факторы позволили утверждать, что недвижимость приобреталась не для постоянного проживания, а для отдыха в летний период.

Районный суд, в который обратилась Мария Медвецкая, удовлетворил ее иск и обязал ПФР выплатить Сбербанку 428 тысяч рублей. Но апелляционная коллегия поддержала доводы чиновников и отменила решение первой инстанции: «Расходование средств материнского (семейного) капитала на погашение долга по кредиту на приобретение указанного дома не отвечает цели, установленной законом, поскольку отсутствует улучшение жилищных условий семьи», – отмечается в определение суда.

Истице удалось добиться пересмотра дела в Верховном суде России. Высшая инстанция пришла к выводу, что покупка загородного дома приводит к улучшению жилищных условий семьи Медвецкой. Главный критерий – спорное домовладение соответствует предъявляемым к жилому помещению требованиям, пригодно для постоянного проживания, находится в экологически благоприятном районе, в транспортной доступности к местам работы и учебы. Также судьи напомнили, что основной целью выделение материнского капитала является создание многодетной семье обеспечивающих достойную жизнь условий. При этом законодатель не ограничивает родителей в выборе способа улучшения жилищных условий: «Гражданин вправе иметь в собственности неограниченное количество объектов недвижимости, владеть и пользоваться ими по своему усмотрению», – констатировали служители Фемиды.

Напомним, что программа материнского (семейного) капитала была запущена в 2007 году. В настоящее время сертификат на 453 тысячи рублей выдается родителям после рождения второго ребенка. Расходовать эти средства можно для улучшения жилищных условий, на формирование будущей пенсии мамы, обучение подростков, а для детей-инвалидов – оплату товаров и услуг для их социальной адаптации и интеграции.

По данным ПФР в минувшем году было выдано 727 тысяч сертификатов. В рамках программы выплачено 312 млрд рублей, в том числе 304 – на улучшение жилищных условий.

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