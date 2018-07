Российские дипломаты поучаствовали в параде Дня независимости в Вашингтоне

Сотрудники российского посольства в Вашингтоне приняли участие в параде Дня независимости США, который традиционно отмечается 4 июля.

"Счастливого Дня независимости всем нашим друзьям в США! Лучший способ поздравить американцев с 4 июля – принять участие в городском параде", — говорится в сообщении на странице российской дипмиссии в Twitter.

Happy #IndependenceDay to all our USA🇺🇸 friends!

The best way to congratulate Americans on #4thofJuly is to participate in a city parade🎉#DCWorldCup⚽️ pic.twitter.com/BSXb8UlolN