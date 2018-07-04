Российские дипломаты поучаствовали в параде Дня независимости в Вашингтоне

Сотрудники российского посольства в Вашингтоне приняли участие в параде Дня независимости США, который традиционно отмечается 4 июля.

"Счастливого Дня независимости всем нашим друзьям в США! Лучший способ поздравить американцев с 4 июля – принять участие в городском параде", — говорится в сообщении на странице российской дипмиссии в Twitter.

Happy #IndependenceDay to all our USA🇺🇸 friends!

The best way to congratulate Americans on #4thofJuly is to participate in a city parade🎉#DCWorldCup⚽️ pic.twitter.com/BSXb8UlolN — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 4 июля 2018 г.

Там же опубликованы несколько фотографий, на которых запечатлены сотрудники посольства в форме сборной России по футболу с российским флагом.

На одной из фотографий видно, как россияне дарят мэру Вашингтона Муриэле Баузер талисман чемпионата мира по футболу в России – волка Забиваку.

Участие представителей посольства РФ в акции прошло на фоне подготовки первой в этом году встречи лидеров двух стран, которая намечена на 16 июля в Хельсинки. Кроме того, в минувшие дни состоялся первый за несколько лет визит делегации конгресса США в Россию. День независимости отмечается ежегодно в США 4 июля в честь объявления Декларации независимости в 1776 году. Традиционно в этот день в центре Вашингтона проходит большой красочный парад по Конститьюшн-авеню, в котором принимают участие пре