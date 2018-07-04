Следственный комитет снимает шнурки с коллеги, заподозренного в получении взятки 5 млн

Следственный комитет Петербурга лишил свободы своего коллегу из транспортного отдела Романа Русакова. Его помещают в камеру на двое суток с перспективой длительного ареста.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 4 июля начальник Ленинградского следственного отдела Северо-Западного управления на транспорте СКР Роман Русаков был процессуально задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о получении взятки 5 млн рублей. Это значит, что в ГСУ СК Петербурга после консультаций с прокуратурой принято решение ходатайствовать перед судом о заключении подполковника под стражу.

Перед помещением в камеру изолятора временного содержания Русакова попросят сдать личные вещи, в том числе ремень и шнурки. Завтра или послезавтра его доставят в суд, и следователь подробно расскажет об обстоятельствах вмененного подозреваемому преступления.

Вместе с Русаковым задержан местный предприниматель Михаил Товмасян, в некоторых кругах известный как Миша Армянин. Ему вменяют статью 291.1 УК «Посредничество во взяточничестве».

По версии следствия, Русаков за мзду согласился изменить квалификацию и меру пресечения фигуранту дела о насилии над сотрудником Выборгской таможни. Николай Шуляр был арестован в конце декабря 2017 года. Стражу ему последовательно продлевали по ходатайству следователя Ленинградского отдела. Шуляр столь же педантично пытался добиться отмены ареста, но Ленинградский областной суд в январе, марте и апреле 2018 года ему в освобождении отказывал. Последний раз меру пресечения продлили в конце июня, уголовное дело готовилось к передаче в суд. Шуляр обвиняется по части 2 статьи 318 УК «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья представителя власти». Санкция – до десяти лет лишения свободы.

Следствие полагает, что Русаков согласился смягчить Шуляру квалификацию на часть 1 статьи 318 УК, то есть применение неопасного насилия. Это преступление может быть наказано даже штрафом. Изменение квалификации «развязывало» Ленинградскому следственному отделу руки и по мере пресечения. Шуляра могли отпустить под подписку о невыезде, не считаясь с судом.

Вторым участником дела о насилии над таможенником является гражданин Финляндии Кристиан Вииникайнен. В ночь на 27 декабря 2017 года на пропускном пункте «Торфяновка» мужчины на микроавтобусе протаранили шлагбаум, скрываясь от специального досмотра. Сидевший в салоне сотрудник Выборгской таможни вынужден был выпрыгивать на ходу. Вииникайнен тоже безуспешно обжаловал свой арест.