Максим Митрофанов ушел из «Зенита»

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанова окончательно покинул клуб. Как сообщает 4 июля «Спорт-Экспресс», руководство сине-бело-голубых не стало продлевать с ним трудовые отношения.

Напомним, Митрофанов был генеральным директором «Зенита» с января 2007 года по май 2017-го. После возвращения в клуб Сергея Фурсенко на пост президента, эта должность была упразднена.

Митрофанов был переведен на работу советником председателя правления «Зенита» по вопросам развития детско-юношеского футбола. 27 мая истек его контракт. Новый Митрофанову не был предложен.