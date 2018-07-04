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Общество
04.07.2018 22:17
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Лидер Ирана предупредил МАГАТЭ об изменении формата сотрудничества

Президент Ирана Хасан Роухани и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано провели совместную встречу. Об этом сообщается на сайте иранского лидера.

В ходе встречи Роухани заявил, что деятельность Тегерана в сфере атома носит исключительно мирных характер.

Он также не исключил, что Иран может изменить уровень сотрудничества с МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что Тегеран направил в МАГАТЭ письмо с уведомлением о начале наращивания мощности по обогащению урана, у страны есть возможность ускорить производство центрифуг, используемых для обогащения урана.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая текущего года объявил о выходе своей страны из "ядерной сделки" с Ираном и возвращении санкций против него. Остальные участники соглашения, включая РФ,ЕС и сам Иран пока намерены её соблюдать.


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